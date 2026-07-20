Шесть стран ЕС требуют смягчить новые санкции против России

Согласование 21-го пакета антироссийских ограничений в Евросоюзе зашло в тупик, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, Греция и Австрия наложили вето на его принятие, а Франция, Италия, Германия и Португалия потребовали смягчить отдельные положения или ввести исключения для своих экономик.

Афины выступили категорически против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны, чтобы защитить судоходную компанию Dynagas. Германия и Португалия возражают против ограничений на импорт российской рыбы. Франция, Италия и Греция ранее добились смягчения предлагаемого запрета на въезд для российских военнослужащих. Австрия вновь вернулась к теме выплаты компенсации за ущерб банку Raiffeisen из-за прекращения работы в России.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия отказалась от наиболее радикальных ограничений в рамках 21-го пакета санкций. Дипломаты разных стран не смогли договориться о запрете на въезд для российских военных и правилах продажи газа.