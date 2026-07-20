Россияне стали на четверть реже ходить в торговые центры

За последние семь лет посещаемость российских торговых центров упала более чем на 25%. Аналитики Focus Technologies подсчитали, что за первые 28 недель 2026 года в среднем на тысячу квадратных метров площади приходило всего 356 человек в день. В 2019 году этот показатель был значительно выше - 486 посетителей, пишут "Ведомости".

В Москве ситуация похожая: за семь лет столичные моллы потеряли 24% гостей. Эксперты компании CORE.XP отмечают, что только за начало 2026 года трафик в московских ТЦ просел на 2% по сравнению с прошлым годом. Люди все реже заходят в магазины одежды и обуви, хотя те остаются главными арендаторами. Данные "Платформы ОФД" подтверждают этот тренд: количество покупок вещей в первом полугодии снизилось на 10%, при этом средний чек вырос до 3 129 рублей. Эксперты объясняют это тем, что люди берегут деньги и предпочитают заказывать товары в интернете.

В Сургуте на начало 2025 года работало 85 торговых центров общей площадью свыше 417 тысяч квадратных метров. Городская администрация относит к крупнейшим из них "Ауру", "Сургут Сити Молл", "Союз", "Купец" и "Невский". При этом обеспеченность жителей торговыми площадями превысила норму в шесть раз - на Сургут приходится больше трети всех магазинов Югры.

Из-за падения интереса покупателей владельцы начали активно продавать свои объекты. Турецкая компания Renaissance Development выставила на продажу сургутскую "Ауру". В 2026 году на сайтах объявлений появились и другие предложения: ТЦ "Восход" за 170 млн рублей, "Северный" за 450 млн и Green Лайт за 350 млн. Собственники объясняют продажу зданий переездом в другие города или плановым обновлением своего бизнеса.