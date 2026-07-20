В Екатеринбурге наградили победителей конкурса соцпроектов от Волонтёрского центра РМК

В Екатеринбурге Волонтёрский центр РМК подвёл итоги третьего ежегодного конкурса волонтёрских проектов "Территория добра". Победителям вручили дипломы и сертификаты на воплощение своих проектов в жизнь, а также их обучили работе по написанию грантов и их реализации.

Впервые конкурс был проведён в 2024 году к 20-летию Русской медной компании. За два года победителям удалось воплотить в жизнь 12 проектов в четырёх регионах России – Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях и Хабаровском крае. В 2026 году в честь пятилетия Волонтёрского центра география конкурса расширилась: присылать свои проекты могли и жители Башкирии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в честь юбилея увеличили число победителей – с пяти до семи проектов. Авторы самых лучших инициатив получили на их реализацию до 500 тысяч рублей.

В конкурсе приняли участие около 60 активистов из пяти регионов страны. Главная цель конкурса – содействие добровольческой деятельности и поддержка общественно значимых инициатив, направленных на решение актуальных проблем в регионе. Это могут быть проекты для развития корпоративного волонтёрства, помощь приюту для животных, разработка игр или обучающих программ для школьников на тему экологии, волонтёрства или помощи нуждающимся, мероприятия для детей с особенностями здоровья, для пенсионеров, а также помощь социальным учреждениям.

"Конкурс "Территория добра" с каждым годом становится масштабнее и значимее. В этом году мы получили рекордное количество заявок – 59. Выбрать лучшие проекты оказалось ещё сложнее, чем прежде: с каждым годом идеи волонтёров поражают глубиной проработки и социальной значимостью. Особенно ценно, что участники не просто формулируют идеи, а продумывают механизмы их воплощения, учитывают потребности своего региона и готовы брать на себя ответственность за результат. Это и есть суть настоящего волонтёрства – видеть проблему и действовать. Например, в 2025 году в детском доме Нагайбакского района Челябинской области обустроили кухню для воспитанников, и теперь ребята могут развивать кулинарные навыки и учиться готовить самостоятельно. В Хабаровском крае создали профориентационное пространство "Горный класс". В Полевском для школьников посадили сад, чтобы учащиеся ухаживали за растениями и учились бережному отношению к природе", - рассказал директор Волонтёрского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

В этом году экспертная комиссия конкурса выбрала проекты-победители из четырёх регионов (Челябинская и Свердловская области, Хабаровский край и республика Башкортостан), охватывающие разные сферы добровольческой деятельности. Например, волонтёр из Карабаша разработал комплексную экологическую инициативу, которая включает бесплатные экскурсии с гидом по природным и историческим достопримечательностям города и экоквест. Активистка из Алапаевска предложила проект помощи бездомным животным (покупка корма и строительство вольеров).

"Однажды мы нашли с коллегами коробку с котятами и не смогли пройти мимо. Подключили всех своих знакомых и за день раздали всех котят. Потом мы решили начать помогать бездомным животным. Так и родился проект "Помощь четвероногим друзьям". У нас в городе около 10 передержек, где содержатся более 100 собак и кошек. Мы хотим создать там все условия для помощи: покупать корм, ветеринарные препараты, вакцины. В одной из передержек нужно сделать новый вольер. Мы также планируем искать дом всем питомцам приюта", - рассказала жительница Алапаевска Елена Едемская.

В Амурске хотят организовать мобильный волонтёрский отряд для помощи пенсионерам, инвалидам и местному приюту для животных. Жительница Сибая предложила провести серию выездных культурных субботников. В разных районах города откроются творческие зоны, где будут проходить мастер-классы для желающих. Активисты планируют обучать земляков играть на башкирском национальном музыкальном инструменте кубыз и создавать этноукрашения. Предусмотрен также обмен волонтёрским опытом.

Поддержку в реализации получили и две инициативы из города Карталы Челябинской области – социально-экологический проект по уборке территории карьера Джабык и проект по созданию профориентационного коворкинга, где будет проходить обучение волонтёров. А активисты из Верхнего Уфалея намерены провести серию мастер-классов для школьников и студентов по изготовлению полезных предметов из упаковочного материала.

На реализацию идей авторам дано несколько месяцев. Для всех победителей будет проведён образовательный интенсив по проектной деятельности, чтобы они могли грамотно и успешно реализовать свои проекты.