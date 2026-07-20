В Екатеринбурге наградили победителей конкурса соцпроектов от Волонтёрского центра РМК

20 Июля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О ситуации в Азовском море

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Андрей Фомин

В Екатеринбурге наградили победителей конкурса соцпроектов от Волонтёрского центра РМК

В Екатеринбурге Волонтёрский центр РМК подвёл итоги третьего ежегодного конкурса волонтёрских проектов "Территория добра". Победителям вручили дипломы и сертификаты на воплощение своих проектов в жизнь, а также их обучили работе по написанию грантов и их реализации.

Впервые конкурс был проведён в 2024 году к 20-летию Русской медной компании. За два года победителям удалось воплотить в жизнь 12 проектов в четырёх регионах России – Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях и Хабаровском крае. В 2026 году в честь пятилетия Волонтёрского центра география конкурса расширилась: присылать свои проекты могли и жители Башкирии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в честь юбилея увеличили число победителей – с пяти до семи проектов. Авторы самых лучших инициатив получили на их реализацию до 500 тысяч рублей.

Награждение победителей конкурса соцпроектов от Волонтёрского центра РМК(2026)|Фото: Андрей Фомин

В конкурсе приняли участие около 60 активистов из пяти регионов страны. Главная цель конкурса – содействие добровольческой деятельности и поддержка общественно значимых инициатив, направленных на решение актуальных проблем в регионе. Это могут быть проекты для развития корпоративного волонтёрства, помощь приюту для животных, разработка игр или обучающих программ для школьников на тему экологии, волонтёрства или помощи нуждающимся, мероприятия для детей с особенностями здоровья, для пенсионеров, а также помощь социальным учреждениям.

"Конкурс "Территория добра" с каждым годом становится масштабнее и значимее. В этом году мы получили рекордное количество заявок – 59. Выбрать лучшие проекты оказалось ещё сложнее, чем прежде: с каждым годом идеи волонтёров поражают глубиной проработки и социальной значимостью. Особенно ценно, что участники не просто формулируют идеи, а продумывают механизмы их воплощения, учитывают потребности своего региона и готовы брать на себя ответственность за результат. Это и есть суть настоящего волонтёрства – видеть проблему и действовать. Например, в 2025 году в детском доме Нагайбакского района Челябинской области обустроили кухню для воспитанников, и теперь ребята могут развивать кулинарные навыки и учиться готовить самостоятельно. В Хабаровском крае создали профориентационное пространство "Горный класс". В Полевском для школьников посадили сад, чтобы учащиеся ухаживали за растениями и учились бережному отношению к природе", - рассказал директор Волонтёрского центра РМК "Сила Урала" Владислав Овчинников.

Награждение победителей конкурса соцпроектов от Волонтёрского центра РМК(2026)|Фото: Андрей Фомин

В этом году экспертная комиссия конкурса выбрала проекты-победители из четырёх регионов (Челябинская и Свердловская области, Хабаровский край и республика Башкортостан), охватывающие разные сферы добровольческой деятельности. Например, волонтёр из Карабаша разработал комплексную экологическую инициативу, которая включает бесплатные экскурсии с гидом по природным и историческим достопримечательностям города и экоквест. Активистка из Алапаевска предложила проект помощи бездомным животным (покупка корма и строительство вольеров).

(2026)|Фото: пресс-служба РМК

"Однажды мы нашли с коллегами коробку с котятами и не смогли пройти мимо. Подключили всех своих знакомых и за день раздали всех котят. Потом мы решили начать помогать бездомным животным. Так и родился проект "Помощь четвероногим друзьям". У нас в городе около 10 передержек, где содержатся более 100 собак и кошек. Мы хотим создать там все условия для помощи: покупать корм, ветеринарные препараты, вакцины. В одной из передержек нужно сделать новый вольер. Мы также планируем искать дом всем питомцам приюта", - рассказала жительница Алапаевска Елена Едемская.

(2026)|Фото: пресс-служба РМК

В Амурске хотят организовать мобильный волонтёрский отряд для помощи пенсионерам, инвалидам и местному приюту для животных. Жительница Сибая предложила провести серию выездных культурных субботников. В разных районах города откроются творческие зоны, где будут проходить мастер-классы для желающих. Активисты планируют обучать земляков играть на башкирском национальном музыкальном инструменте кубыз и создавать этноукрашения. Предусмотрен также обмен волонтёрским опытом.

Поддержку в реализации получили и две инициативы из города Карталы Челябинской области – социально-экологический проект по уборке территории карьера Джабык и проект по созданию профориентационного коворкинга, где будет проходить обучение волонтёров. А активисты из Верхнего Уфалея намерены провести серию мастер-классов для школьников и студентов по изготовлению полезных предметов из упаковочного материала.

Награждение победителей конкурса соцпроектов от Волонтёрского центра РМК(2026)|Фото: Андрей Фомин

На реализацию идей авторам дано несколько месяцев. Для всех победителей будет проведён образовательный интенсив по проектной деятельности, чтобы они могли грамотно и успешно реализовать свои проекты.

Теги: соцпроекты, конкурс, РМК


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети