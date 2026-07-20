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Экономика Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Юрий Бурлачко: Сохранность и модернизация коммунальных сетей на Кубани находится на особом контроле краевой администрации и депутатов ЗСК

"Более 35,7 тыс. км – такова общая протяженность сетей водоснабжения и водоотведения на Кубани. Сохранность и модернизация этих важнейших инженерных артерий находятся на особом контроле краевой администрации и депутатов ЗСК", - отметил на своих страницах в соцсетях Юрий Бурлачко.

Спикер ЗСК подчеркнул, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева уже почти 10 лет в каждом муниципальном образовании региона ежегодно осуществляется  ремонт не менее 5% сетей водопроводно-канализационного хозяйства. Во многом комплексному, непрекращающемуся обновлению коммуникаций способствует реализация государственных программ в крае.

"​В частности, благодаря регпрограмме «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 10 лет на Кубани удалось более чем в 20 раз увеличить темпы ремонта водопроводных сетей – с 9,2 км в 2016 году до 220 км в 2025-м. Не менее впечатляющих результатов край достиг и в сегменте водоотведения. Если десять лет назад по упомянутой программе реконструировали всего 500 м канализаций, то в прошлом году уже 29,3 км.​Кроме того, растет и объем средств, выделяемых из краевого и федерального бюджетов на развитие соответствующих инженерных сетей.  Если в 2016 году на эти цели направлялось порядка 700 млн рублей, то в 2025 году – уже 26,2 млрд рублей", - сообщил Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Он также отметил, что результатом этой масштабной работы является поддержание комфортных условий для жизни и отдыха в стремительно развивающемся крае. Несмотря на экономические вызовы и усиливающееся санкционное давление, власть региона продолжает планомерно выполнять перед населением свои социальные обязательства.

"​Конечно, многое еще предстоит сделать. Но убежден, что во взаимодействии с федеральным центром и при поддержке граждан, нам удастся не только сохранить, но и со временем приумножить текущие темпы развития", - резюмировал Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, зск, кубань, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО


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