Тюменские лесные пожарные помогли справиться с природными возгораниями на Ямале

Тюменские лесные пожарные помогли справиться с природными возгораниями на Ямале, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



На днях из Ямало-Ненецкого автономного округа вернулись 58 работников лесопожарной службы Тюменской авиабазы: 50 специалистов наземной лесопожарной службы и восемь десантников-пожарных.



За все время в ликвидации последствий буйства стихии приняли участие 80 тюменцев. Они работали на территории природного заповедника "Верхне-Тазовский". За период командировки представители авиабазы ликвидировали лесные пожары на общей площади 7335 га.

Отметим, что по данным пресс-службы Правительства Ямало Ненецкого автономного округа, на сегодняшний день в регионе действуют шесть лесных пожаров — пять в Красноселькупском районе и один в Пуровском. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 52 гектара. В ликвидации возгораний участвуют 83 человека. Для борьбы с пожарами привлекли авиацию — вертолет Ми-8 с водосливным устройством.



За сутки на Ямале удалось потушить пять лесных пожаров на площади 104 гектара. В особо охраняемых природных территориях возгораний нет. Ранее из-за пожаров в округе вводился режим ЧС регионального характера.