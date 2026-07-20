О подростках-хулиганах из Екатеринбурга доложат Бастрыкину

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о противоправных действиях подростков из Екатеринбурга.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно о жалобах жителей многоквартирного дома в столице Урала на группу подростков, нарушающих общественный порядок. По словам горожан, они регулярно собираются во дворе, где распивают спиртное, устраивают драки и нападают на прохожих. Также отмечается, что в компании замечена малолетняя девочка, которая находится без присмотра.

По ситуации возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Как сообщало Накануне.RU, ранее глава СКР потребовал доложить о расследовании обрушения потолка в детсаду на Урале.