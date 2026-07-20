Игорь Мартынов осмотрел Парк Победы в селе Лебяжье Камызякского района и отметил активное участие жителей в благоустройстве

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов ознакомился с ходом строительства и благоустройства Парка Победы в селе Лебяжье Камызякского района. В рабочей поездке приняли участие депутат Думы Астраханской области Андрей Маркин и глава Камызякского района Михаил Черкасов.

Масштабное обновление общественной территории ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который стартовал в 2017 году как часть национального проекта «Жильё и городская среда».

История создания парка началась в 2021 году, когда по результатам народного голосования территория площадью 2,7 тыс. кв. м была выбрана для приоритетного благоустройства. Реализацию проекта было решено разделить на несколько этапов. В 2022 году обустроили площадку и тротуары, установили ограждение парка. Далее проложили водопроводную линию для поливочной системы, выполнили засыпку и планировку территории, установили мемориальный комплекс и скамейки. В рамках третьего этапа была установлена летняя сцена для проведения культурно-массовых мероприятий и проведено озеленение территории.

Кроме того, в 2026 году в рамках инициативного бюджетирования планируется приобрести и установить игровое оборудование. Плановая стоимость закупки — 1 659,86 тыс. руб. Финансирование будет осуществляться из трех источников: средства бюджета Астраханской области — 1 500,00 тыс. руб.; средства местного бюджета — 100,11 тыс. руб.; средства жителей села — 59,75 тыс. руб.

В ходе визита Игорь Мартынов отметил важность подобных проектов для повышения качества жизни в муниципалитетах и подчеркнул значимость участия жителей в выборе территорий для благоустройства.

«Парк Победы — это не просто зона отдыха, а знаковое место для всего района. Финансовое участие жителей в проекте инициативного бюджетирования говорит об их неравнодушии и искреннем желании сделать родное село лучше», — подчеркнул спикер регионального парламента.

По словам Игоря Мартынов, Парк Победы станет не только комфортным общественным пространством, но и местом сохранения исторической памяти, проведения патриотических и культурных мероприятий.