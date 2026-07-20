Новое общественное пространство откроется в центре Екатеринбурга к Фестивалю молодежи

Благоустройство нового общественного пространства для отдыха горожан выходит на финишную прямую. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, оно опоясывает Уральский государственный экономический университет и состоит из двух частей: Аллеи трех вузов и нового сквера на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева.

Первая локация, простирающаяся по улице Народной Воли (от 8 Марта до переулка Университетского), открылась для горожан весной. Свое название Аллея трех вузов получила благодаря близости к трем крупным учебным заведениям: УрГЭУ, УГГУ и Уральскому институту управления – филиалу РАНХиГС.

На благоустроенной территории площадью более 5 тысяч квадратных метров провели масштабное озеленение: высадили 25 деревьев, почти 300 кустарников и 1,5 тысячи декоративных многолетних растений. Специалисты уложили новое покрытие: около 2,5 тысячи "квадратов плитки и 600 – асфальта.

Для отдыха горожан здесь установили 2 навеса и парклет, 10 скамей и 5 поворотных кресел. Обустроены и игровые зоны: 3 шахматных стола со стульями, теннисный стол и панель для игры в "морской бой с сиденьями. Чтобы аллея оставалась чистой и ухоженной, на территории разместили 12 урн.

Особенностью площадки стала система дополненной реальности, объединяющая современные технологии с архитектурой и достижениями вузов, расположенных рядом.

Благоустройство Аллеи трех вузов было выполнено за счет муниципального и регионального бюджетов.

Параллельно подходят к концу работы по преображению городского пространства на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева. Созданием сквера, с двух сторон опоясывающего УрГЭУ, занимается екатеринбургская компания "Золотое Яблоко".

Сейчас на территории площадью около гектара подходит к концу основной этап работ: мощение пешеходных и велосипедных дорожек, монтаж малых архитектурных форм – скамей, шезлонгов и уличных кресел, а также амфитеатра высотой около 3 метров.

Особое внимание уделено озеленению. Новый сквер украсят несколько десятков видов растений, адаптированных к уральскому климату: крупномерные деревья, лиственные кустарники, низкорослые хвойные и многолетние травянистые растения. Среди них – ива "Памяти Бажова, ель сибирская, сирень обыкновенная, кизильник блестящий, дерен белый, яблоня Недзвецкого, можжевельник горизонтальный, смородина альпийская, спирея серая, гортензия метельчатая и другие.

Часть растений разместят в мобильных вазонах – это позволит сохранить доступ к подземным коммуникациям вдоль улицы 8 Марта для городских служб. Кроме того, в сквере будет организована система автоматического полива.

Финальные работы по озеленению продолжатся до конца октября, однако для горожан пространство откроют уже в начале осени, к Международному фестивалю молодежи.

В результате в центре Екатеринбурга будет создана единая зеленая зона для отдыха жителей и гостей города, органично связанная с транспортной инфраструктурой: Аллея трех вузов и новый сквер соседствуют с выходами станции метро "Геологическая, трамвайными и автобусными остановками.