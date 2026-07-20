К 13 годам колонии приговорили экс-начальника Центрального НИИ Минобороны по делу о взятках

В Москве суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн руб. бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Министерства обороны РФ Андрея Протасова. Суд признал его виновным в получении взятки в 7 млн руб. и превышении должностных полномочий. Также у Протасова конфисковано имущество на сумму взятки, передает ТАСС.

В деле Протасова было три эпизода превышения должностных полномочий, четыре эпизода особо крупных взяток, два эпизода крупных взяток и один эпизод значительной взятки.

Следствие считает, что с 2020 по 2025 гг. Протасов получал взятки от сотрудников своего НИИ за включение их в научную группу, которая получала дополнительные выплаты, а также за общее покровительство и попустительство по службе.