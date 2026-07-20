Китай закупил рекордный объем российской нефти в первой половине 2026 года

Китай значительно увеличил закупки нефти у России в первой половине 2026 года. Главное таможенное управление КНР сообщило 20 июля, что за этот период страна импортировала 57,28 млн тонн сырья. Это на 16,7% больше, чем за те же месяцы прошлого года. Такие цифры подтверждают, что Россия остается ключевым поставщиком энергии для китайской экономики, пишет ТАСС.

Расходы Китая на российскую нефть выросли еще сильнее - на 31,1%. Общая стоимость поставок составила 33,13 млрд долларов. Для сравнения, в первой половине 2025 года Пекин закупил 49,11 млн тонн нефти и заплатил за них 25,27 млрд долларов. Таким образом, Россия не только увеличила физический объем экспорта, но и получила за него значительно больше денег.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 16 июля отметил стремительный рост деловых связей между странами. Он подчеркнул, что за последние 25 лет товарооборот России и Китая увеличился более чем в 30 раз. Уже три года подряд этот показатель превышает 200 млрд долларов. По словам министра, экономики двух государств отлично дополняют друг друга, поэтому специалисты продолжают работать над улучшением условий для взаимной торговли.

Сообщалось, что Китай отказывается одобрять проект газопровода "Сила Сибири - 2", пока Россия не согласится продавать газ по своим внутренним ценам, которые сейчас субсидирует государство. Пекин жестко обозначил эти условия во время последнего визита Владимира Путина и даже предложил больше не поднимать тему строительства, если Москва не примет требования.