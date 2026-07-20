Индекс Мосбиржи IMOEX2 опустился ниже 1900 пунктов впервые с октября 2022 года

Индекс Мосбиржи IMOEX2, показывающий состояние российского рынка акций в течение всего торгового дня, на открытии торгов 20 июля опустился ниже 1900 пунктов впервые с 10 октября 2022 года, передает "Коммерсант". Затем индикатор скорректировался до 1913 пунктов, тем не менее

IMOEX2 рассчитывается непрерывно с учетом утренней, основной и вечерней торговых сессий, а также включает результаты торгов предыдущего вечера. Главное отличие от обычного IMOEX - время расчета: обычный индекс (IMOEX) считает срез только в рамках основной сессии (с 10:00 до 18:50 мск). IMOEX2 работает с раннего утра до позднего вечера, отражая реальную динамику в режиме 24/7 (включая утренники и вечерки).

Индикатор помогает инвесторам видеть объективную цену открытия рынка с учетом утренних новостей, а не только итогов вчерашнего дня. Сам индекс купить нельзя.