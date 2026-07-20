Смертельная авария в Бурятии: BMW вылетел с дороги у села Дулан

В Кабанском районе Бурятии произошла трагедия, которая унесла жизни двух человек. В субботу, 20 июля, пресс-служба региональной полиции сообщила о смертельной аварии с участием автомобиля BMW. ДТП случилось возле села Дулан по вине водителя, который слишком сильно разогнал машину и не справился с управлением на высокой скорости.

Следствие установило, что 32-летний мужчина за рулем иномарки проигнорировал скоростной режим. В итоге автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. Удары при падении оказались настолько сильными, что 17-летняя пассажирка погибла на месте происшествия еще до приезда врачей. Самого водителя медики пытались довезти до больницы, но он скончался от тяжелых травм прямо в машине скорой помощи.

В салоне BMW в момент крушения находились еще четыре человека. Одного пассажира врачи экстренно госпитализировали - по предварительному диагнозу, он сломал позвоночник. Трое других попутчиков не получили никаких травм и остались целы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства этого дорожного инцидента, который закончился гибелью взрослого мужчины и несовершеннолетней девушки.

Ранее на 9-м километре ЕКАД произошла серьезная авария из-за выезда на встречную полосу. Водитель "Рено" потерял управление и на полной скорости врезался в "Хонду". В результате столкновения пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира "Хонды", среди которых оказалась маленькая девочка.