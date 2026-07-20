В уральском селе Курки на пожаре погибли три человека

На Среднем Урале в результате пожара погибли три человека. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, утром 18 июля при тушении возгорания дома в селе Курки Артинского района были обнаружены тела двух мужчин и женщины, проживавших в этом жилище. Как предварительно установили в СК, смерть наступила в результате высокой температуры и отравления продуктами горения.

По версии следствия, накануне семья из четырех человек отмечала день рождения одного из них. После празднования, в ночь на 18 июля, трое ушли спать в дом, а четвертый родственник заночевал в бане. Под утро именно этот мужчина заметил возгорание на веранде. Он попытался потушить пожар, но справиться с огнем, который перекинулся на дом, не сумел.

На место прибыли сотрудники МЧС, которые и потушили пожар. Впоследствии были обнаружены тела погибших.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, после сигнала о произошедшем на место выезжали сотрудники ОМВД России "Артинский", которые оперативно установили личности погибших.

"Ими оказались мужчина 1957 года рождения, его жена 1961 года рождения, и их сын 1989 года рождения. Пожилые супруги являлись пенсионерами, их сын официально трудоустроен не был. Все они характеризовались удовлетворительно. Наработанные материалы сотрудники полиции передали нашим коллегам из регионального СК России", - отметил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Для определения точных причин возгорания и смерти погибших проводятся судебные экспертизы. Рассматривается ряд версий, в том числе о том, что возгорание могло произойти из-за аварийного режима работы электропроводки.