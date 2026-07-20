СМИ: США готовятся к масштабному военному конфликту с Ираном

США ведут подготовку к широкомасштабным военным действиям против Ирана, наращивая военное присутствие в регионе, сообщает Washington Post.

Источники издания заявили об усилении американской авиагруппировки на Ближнем Востоке после сообщений о гибели американских солдат. Однако отмечается, что расширение операций США будет осложнено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных боеприпасов.

18 июля в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что двое американских военнослужащих погибли при отражении иранской ракетной и беспилотной атаки в Иордании, еще один пропал без вести. Также в Ираке погиб один военнослужащий, получивший ранение в ходе атаки иранского беспилотника.

Ранее СМИ писали, что президент США Дональд Трамп все больше склоняется к более радикальному военному курсу в отношении Ирана. После серии консультаций с советниками он рассматривает возможность захвата ряда островов в Персидском заливе. Как сообщало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации Белого дома, Трамп хочет еще больше усилить авиаудары и захватить остров Харк в северной части Персидского залива. На нем находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.