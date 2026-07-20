С Эльбруса спустили пострадавшего туриста и тело его 11-летнего сына

С Эльбруса спустили тело 11-летнего мальчика, а также его 40-летнего отца, сломавшего ногу при падении.

Коммерческим вертолетом их эвакуировали в поселок Терскол, где передали медикам и следственно-оперативной группе, сообщили в управлении МЧС по Кабардино-Балкарии. В операции участвовали спасатели Эльбрусского высокогорного отряда и центра "Лидер".

По предварительным данным, мужчина с сыном собирался совершить восхождение на восточную вершину Эльбруса, в какой-то момент ребенок оступился, схватился за трос, трос оборвался, и мальчик, и отец упали вниз по склону.

Пострадавшего и его погибшего сына обнаружили еще вчера, но из-за наступления темноты и погодных условий вылет состоялся только утром.