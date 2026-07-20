Двухлетие духовной доминанты города - храма Александра Невского отметили в Алапаевске

В Алапаевске состоялось торжественное богослужение в честь двухлетия храма Александра Невского, который был построен по образцу и архивным чертежам утраченной в советское время святыни.

В этот день на праздничной литургии собрались около сотни прихожан и почетных гостей — на богослужении можно было увидеть главу города Дениса Толмачева, директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, спортсменов, братьев и сестер милосердия.

За два года храм стал настоящей духовной доминантой города — его построили в непосредственной близости от исторического места постройки на живописном холме у реки Нейва. Этот «открыточный вид» встречает всех, кто въезжает в Алапаевск, а молодожены приезжают сюда на свадебные фотосессии.

«Храм очень гармонично и легко вписался в архитектурно-художественный облик нашего города, дополнив его духовную составляющую. На прихрамовой территории мы регулярно проводим общегородские мероприятия, посвященные семье и православным традициям. Это стало одной из изюминок Алапаевска: сюда приезжают не только паломники на международный фестиваль православной культуры «Царские дни», но и те, кто хочет побыть наедине, поговорить с Богом», — отметил глава города Денис Толмачев.

Прямо рядом с храмом действует большая воскресная школа, открытая для всех желающих. Здесь с детьми и взрослыми работает настоятель храма отец Владислав, который в честь праздника принимает подарки — теперь в школе будет современный проектор.

Напомним, что храм был построен силами жителей города при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины и «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества».