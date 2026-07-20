В Алапаевске судебные приставы поймали вора-сладкоежку

В Алапаевске судебные приставы смогли предотвратить кражу продуктов из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Инцидент произошел накануне в одном из сетевых магазинов города Алапаевска. Зайдя по личным делам, приставы вдруг услышали крик продавца-кассира: "Держите!". Злоумышленник пытался покинуть торговую точку, не оплатив продукты, однако ему не посчастливилось оказаться в одном месте с приставами, которые оперативно задержали вора.

На место прибыли сотрудники полиции. Из украденного: 10 шоколадных плиток, пять штук элитного шоколада и две банки шоколадной пасты.

В настоящее время ведется проверка обстоятельств произошедшего и привлечение задержанного к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Также выясняется причастие гражданина к другим кражам в сетевых магазинах города.