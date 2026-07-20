Сборная Испании во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу

Сборная Испании обыграла сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу 2026 года.

Решающий матч завершился в основное время нулевой ничьей, исход решился в дополнительное время. Единственный мяч на 106-й минуте встречи забил вышедший на замену Ферран Торрес. Отметим, что у южноамериканцев в конце второго тайма удалился (две жёлтые карточки) Энцо Фернандес.

Для Испании это вторая победа на чемпионатах мира. Предыдущий раз "Фурия Роха" побеждала в 2010 году. Испанцы также являются действующими чемпионами Европы.