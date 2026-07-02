Александр Овечкин подписал контракт в "Вашингтоном" еще на год

Александр Овечкин и хоккейный клуб "Вашингтон" подписали новое соглашение о сотрудничестве. Контракт рассчитан на дин год, сообщает клуб Национальной хоккейной лиги.

"Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение", - заявил хоккеист.

В контракте указано, что Овечкину будет выплачена зарплата в размере 1 млн долларов, а его средняя заработная плата за год составит 4,25 млн долларов. Помимо этого, за 10 сыгранных матчей он получит бонус в размере 4,75 млн и подписной бонус в размере 3,25 млн долларов.