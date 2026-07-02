Останина: Из-за топливного кризиса страна может остаться без хлеба

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) обвинила членов российского правительства в укрывательстве от россиян правды о ситуации с топливом в стране.

Останина выразила негодование по поводу слов вице-премьера Александра Новака, курирующего топливную отрасль – ранее он заявил, что ГСМ в стране хватает, дефицит есть лишь на отдельных заправках.

"Ну почему ответственный вице-премьер не скажет честно, что почти треть НПЗ выведена из строя, и почему ни он, ни другие профильные вице-премьеры и министры не собираются вводить в этой связи чрезвычайные меры? Почему в преддверии уборки урожая молчат Министр сельского хозяйства и курирующий его вице-премьер? Ведь страна может остаться без хлеба, что в условиях международных санкций смерти подобно", - пишет Останина в своем Telegram-канале.

Народная избранница также поделилась историями из регионов, где таксисты вынуждены в жуткую жару экономить на кондиционере, чтобы не заправляться по цене 100 рублей за литр.

"Уверена, люди крепко подумают, кому доверить свою судьбу в сентябре. И никакие ДЭГи и трёхдневки кое-кому не помогут", - добавила Останина.