"Газпром нефть" запустила первый отечественный комплекс для увеличения добычи нефти

На Южно-Приобском месторождении "Газпром нефти" в ХМАО внедрили первый российский флот гидроразрыва пласта (ГРП). Новая мобильная техника отечественного производства приспособлена к геологическим и климатическим условиям Западной Сибири и может работать со скважинами сложной конструкции на глубине до четырех километров.

На сегодняшний день технология ГРП является ключевой для увеличения добычи на зрелых месторождениях и участках со сложными геологическими условиями. На глубине нескольких километров под высоким давлением в пласт закачивают жидкость, которая создает дополнительные трещины в породе и увеличивает приток углеводородов. Отмечается, что российский флот ГРП способен выполнять все виды многостадийного ГРП.

По словам начальника департамента по технологическому развитию "Газпром нефти" Богдана Костюка, сегодня более 70% всех скважин строятся с применением технологии гидроразрыва пласта, но раньше все необходимое для этого оборудование было импортным.

"Мы с самого начала включились в большой федеральный проект по созданию отечественного флота ГРП: делились экспертизой, участвовали в разработке технических решений и провели испытания на своих месторождениях. У нас есть надежная техника российского производства, которая справляется с задачами любой сложности – и это открывает новые возможности для всей отрасли", – отмечает Костюк.

Для планирования и проведения операций гидроразрыва пласта на запущенном флоте ГРП используется российское программное обеспечение, включая цифровой симулятор гидроразрыва пласта "Кибер ГРП". Данное решение, разработанное специалистами компании совместно с партнерами, моделирует процессы формирования подземных трещин, подбирает оптимальные рецептуры реагентов и сценарии для проведения геологических операций.

По мнению генерального директора "Газпромнефть-Хантоса" Дмитрия Колупаева, создание отечественного комплекса для гидроразрыва пласта – важная отраслевая задача, в которой предприятие принимало непосредственное участие.

"В прошлом году мы успешно провели опытно-промышленные испытания оборудования на Южно-Приобском месторождении совместно с "МеКаМинефть". Сейчас на месторождение поступают серийные экземпляры для интенсивной промышленной эксплуатации. Это создает условия для эффективной разработки ранее недоступных запасов и полного перехода к оборудованию российского производства", – рассказал он.

Планируется, что до 2030 года еще несколько серийно произведенных российских комплексов ГРП будут поставлены для проектов компании в Западной и Восточной Сибири.