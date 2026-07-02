Киргизия на фоне падения импорта топлива из России запросила поставки из других стран

Киргизия, которая импортирует основную часть горюче-смазочных материалов, ищет новых партнеров для недопущения дефицита топлива на внутреннем рынке, сообщили в Минэнерго республики.

"В целях сохранения устойчивых поставок топлива официальные обращения направлены в адрес компетентных государственных органов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь, Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан и Туркменистана. Параллельно ведутся переговоры по диверсификации поставок и расширению международного сотрудничества в данной сфере", - говорится в сообщении Минэнерго.

В Бишкеке напрямую не говорят, что на ситуацию повлияло сокращение импорта топлива из России, формулируя мягче: "Изменения на мировом энергетическом рынке, в том числе геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, риски в международной логистике и рост мировых цен на нефть оказывают влияние на внутренний рынок страны, как и на рынки многих других государств".

По данным Минэнерго Киргизии, в 2025 году среднее годовое потребление горюче-смазочных материалов в республике составляло 1,6 млн тонн, из которых 93% импортировалось из России.