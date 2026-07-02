В ФРГ предъявили обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков"

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения украинцу Сергею К., подозреваемому в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Уточняется, что обвинение мужчине было выдвинуто 30 июня, передает РИА Новости.

"Обвиняемый подозревается в том, что он как соучастник совершил военное преступление в виде нападения на гражданские объекты, произвел взрыв, умышленно уничтожил сооружения, а также нарушил работу предприятий общественного пользования", - говорится в заявлении.

В Госдуме ранее заявляли, что решение Верховного суда ФРГ по делу о подрыве "Северных потоков" является попыткой Берлина выгородить истинных заказчиков диверсии, чтобы сохранить власть. Ранее Федеральный верховный суд ФРГ в своем постановлении указал, что взрывы на трубопроводах "с высокой долей вероятности" были совершены "по заказу иностранного государства", в частности Украины.