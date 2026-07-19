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Происшествия Курская область
Фото: Накануне.RU

Дроны ВСУ атаковали жилые дома в Курске: есть разрушения и пожар

Украинские беспилотники атаковали Курск и повредили четыре многоквартирных дома в разных частях города. Глава области Александр Хинштейн рассказал о последствиях налета в своих социальных сетях. По словам руководителя региона, дроны нанесли удар по жилым кварталам, затронув фасады зданий, внутренние помещения квартир и личный транспорт горожан. Сейчас экстренные службы оценивают масштаб разрушений на месте происшествий.

На проспекте Дериглазова обломки беспилотников повредили внешние стены двух многоэтажек. На улице Мыльникова удар пришелся на один из подъездов, где пострадали квартиры на трех верхних этажах. Еще более серьезный инцидент произошел на проспекте Победы: там после падения аппарата в жилой квартире начался пожар. Кроме того, Александр Хинштейн отметил, что в результате атаки получили повреждения припаркованные во дворах автомобили. Власти города продолжают собирать информацию о пострадавшем имуществе жителей.

Сообщалось, что врачи в Подмосковье и федеральных центрах лечат 40 человек, пострадавших при атаке на логистический узел, при этом семеро раненых находятся в тяжелом состоянии. Еще 29 человек получили помощь амбулаторно и сейчас лечатся дома под наблюдением специалистов.

Теги: атака, дроны, бпла


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