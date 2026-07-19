В Кабардино-Балкарии зафиксировали гибель туристки при падении с высоты

В Зольском районе Кабардино-Балкарии произошел несчастный случай с участием жительницы Свердловской области. По информации регионального управления МЧС, женщина находилась в урочище Джилы-Су в непосредственной близости от водопада Султан. Во время движения по маршруту она оступилась и упала в обрыв, получив травмы, которые привели к летальному исходу на месте.

На место инцидента оперативно прибыли дежурные подразделения спасателей для проведения необходимых работ. Согласно официальным данным ведомства, падение произошло с высоты, исключающей возможность выживания. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают точную хронологию событий и технические обстоятельства случившегося.

Представители Следственного комитета России по региону инициировали проведение доследственной проверки. Специалисты изучают состояние туристического объекта и условия, при которых женщина потеряла равновесие. По результатам проверочных мероприятий ведомство примет процессуальное решение. Инцидент произошел в период массового посещения горных достопримечательностей республики туристами из других регионов страны.

Ранее на 9-м километре ЕКАД водитель "Рено" не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Хондой". В этой аварии пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира "Хонды", среди которых была маленькая девочка.