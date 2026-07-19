Миллионы из бюджета: в Барнауле осудят главу медцентра за отмывание денег

Следователи Алтайского края закончили работу над делом против руководителя одного из диагностических центров Барнаула. Директор клиники ответит перед судом за легализацию огромных сумм с использованием своего положения. Следствие выяснило, что с 2016 г. мужчина похитил из системы медицинского страхования более 101 млн рублей, пишет "Ъ".

Глава центра разработал схему, чтобы скрыть преступное происхождение денег. Он смешивал украденные средства с официальной выручкой клиники и проводил их через знакомого предпринимателя. Этот бизнесмен даже не догадывался, что участвует в преступлении. Вместе они заключали мнимые договоры займов и оформляли подставную аренду зданий в Барнауле. Сотрудники ФСБ помогали следователям раскрыть эту финансовую цепочку, а суд уже наложил арест на имущество обвиняемого стоимостью сто сорок восемь миллионов рублей.

Хотя следствие не называет фамилию директора, факты указывают на его богатое криминальное прошлое. Ранее этот же человек уже получал приговор за мошенничество в особо крупном размере. В прошлом году суд назначил ему четыре года лишения свободы условно и штраф в 500 тысяч рублей за хищение бюджетных средств вместе с заместителем. Теперь руководителю медицинского учреждения придется снова сесть на скамью подсудимых за отмывание незаконно полученных миллионов.