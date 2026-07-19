Полицейская робособака впервые вышла на патрулирование в Казахстане

Полиция Карагандинской области впервые использовала робособаку с искусственным интеллектом для охраны порядка во время Дня металлурга. Технологичный помощник подключается к информационным базам и умеет узнавать людей в лицо прямо на ходу. Робот сканирует прохожих в реальном времени и мгновенно сообщает патрульным, если видит кого-то из списка разыскиваемых, пишет пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Во время первого дежурства электронный пес показал отличные результаты и вычислил четырех человек с проблемами перед законом. Робособака нашла мужчину, который не платил алименты, и двоих государственных должников. Также система узнала бывшего заключенного - мужчина нарушил правила надзора и не должен был выходить из дома. Полицейские планируют и дальше использовать такие технологии, чтобы быстрее находить нарушителей в местах массовых гуляний.

Ранее в китайском Шэньчжэне прошли первые в мире соревнования роботов по правилам смешанных единоборств (ММА) под названием Ultimate Robot Knock-out Legend. В турнире участвовали 32 команды, каждая из которых выставила на ринг уникальную машину от местных производителей.