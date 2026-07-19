Атака дронов на Ставрополье: в промзоне гремят взрывы, объявлен режим ЧС

Серьезные пожары на индустриальных площадках Ставропольского края спровоцировали непроизвольные взрывы горючих материалов. Глава субъекта Владимир Владимиров проинформировал общественность, что отголоски детонации слышны даже в административном центре региона. По словам губернатора, ситуация остается под контролем, и непосредственных рисков для населения Ставрополя сейчас нет. Тем не менее, ради безопасности жителей хутора Вязники, чьи дома находятся рядом с эпицентром событий, спасатели организовали срочную эвакуацию в защищенные пункты. В настоящее время многочисленные пожарные бригады пытаются справиться с огнем, осложненным постоянными хлопками.

Причиной масштабного происшествия стала утренняя атака беспилотных аппаратов 19 июля, в результате которой в промышленном секторе Вязников вспыхнули два крупных объекта. Официальные источники подтверждают, что при налете никто не погиб и не получил травм. Чтобы оперативно задействовать все необходимые ресурсы для борьбы со стихией, на пострадавшей территории ввели режим чрезвычайной ситуации. Специальные службы продолжают работу в зоне бедствия, стараясь не допустить распространения пламени на соседние строения. Руководство края внимательно следит за развитием событий, ожидая полной ликвидации всех очагов возгорания и прекращения взрывов.