Матч Франция — Англия стал одним из самым результативных в истории чемпионатов мира

Сборная Англии победила сборную Франции в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года. Команды забили на двоих 10 мячей.

Матч в Майами завершился со счётом 6:4. У победителей отличились Деклан Райс (3-я минута), Эзри Конса (18), Букайо Сака (37, 45+1, 87) и Джуд Беллингем (90+8). У Франции забили Килиан Мбаппе (48, 67), Бредли Барколя (54) и Усман Дембеле (90+6).

Матч вошёл в список самых результативных игр на чемпионатах мира. Так, Франция и Парагвай сыграли со счётом 7:3 в 1958 году (10 голов), Венгрия обыграла Сальвадор со счётом 10:1 в 1982 году (11 голов), также Венгрия обыграла Германия со счётом 8:3 в 1954 году (11 голов), Бразилия одолела Польшу со счётом 6:5 в 1938 году (11 голов), Австрия обыграла Швейцарию со счётом 7:5 в 1954 году (12 голов).

Отметим, что бронзовые медали — это вторая в истории награда на ЧМ для родоначальников футбола и первые медали с 1966 года, когда Англия победила на домашнем турнире.