На станции Киров-Котласский сошли с рельсов две железнодорожные платформы

В ночь на 19 июля на станции Киров-Котласский во время маневровых работ две платформы с пустыми контейнерами соскочили с путей. В Приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что в аварии никто не пострадал. Рабочие сразу начали восстанавливать движение на участке, чтобы вернуть вагоны на рельсы.

Несмотря на происшествие, поезда дальнего следования и электрички ходят по обычному расписанию, задержек нет. Сейчас Кировская транспортная прокуратура выясняет причины случившегося. Инспекторы проверят, как сотрудники железной дороги соблюдали правила безопасности и требования к эксплуатации транспорта. По результатам этой проверки ведомство решит, нужно ли наказывать виновных.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после схода локомотива и шести вагонов грузового поезда на перегоне Шумково - Кишерть в Пермском крае. Инцидент произошел в ночь на 16 июля из-за размыва путей после сильных дождей, что привело к повреждению инфраструктуры и временной остановке движения.