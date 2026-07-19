Авария на кольцевой дороге Екатеринбурга: есть пострадавшие

На 9-м километре ЕКАД зафиксировано тяжелое дорожное происшествие, вызванное грубым нарушением правил. По информации сотрудников Госавтоинспекции, находившийся за рулем "Рено" автомобилист не справился с управлением и оказался на пути встречного трафика. В этот момент произошло жесткое столкновение с "Хондой", водитель которой не успел уклониться от удара. В результате этой ошибки пострадали четверо участников движения: травмы различной степени тяжести зафиксированы у обоих шоферов и двух пассажиров второй иномарки, включая маленькую девочку.

Сейчас все раненые находятся под присмотром врачей. На месте инцидента полицейские проводят детальный осмотр территории, делают необходимые замеры и собирают показания очевидцев для восстановления полной картины случившегося. По данному факту уже инициировано официальное разбирательство. Представители ведомства подчеркивают, что игнорирование запрета на выезд в зону встречного движения остается одной из главных причин смертельных аварий.