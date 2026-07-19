Нападение беспилотников остановило погрузку нефти на терминале КТК

Террористы атаковали морской терминал КТК в Черном море с помощью беспилотников, из-за чего компания временно прекратила отгрузку нефти. Под удар БПЛА попали два танкера с международными экипажами прямо во время закачки топлива, пишет РИА Новости.

Несмотря на атаку, сотрудники консорциума и подрядчики не пострадали, все остались целы и невредимы. Специалисты вовремя приняли меры, поэтому нефть не попала в море и экология региона не пострадала. Сейчас эксперты проверяют безопасность объекта, чтобы решить, когда можно будет снова запустить работу терминала в обычном режиме.

Ранее в результате атак беспилотников на логистические центры Wildberries 18 июля погибли восемь человек: семь в Котовске и один в Электростали, еще более 80 человек получили ранения разной степени тяжести. Также пострадали четверо сотрудников нефтебазы в Ногинске.