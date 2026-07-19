Дорожники открыли проезд на трассе Серов - Североуральск - Ивдель

Специалисты возобновили движение для всех видов транспорта на 76-м километре региональной автодороги "Серов - Североуральск - Ивдель". Сейчас на этом участке работает реверсивная схема: водители проезжают по одной полосе, пока встречный поток ждет своей очереди, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Несмотря на ограничения, проезд открыт как для легковых автомобилей, так и для грузовиков. Дорожные службы продолжают следить за порядком на месте, чтобы обеспечить безопасность и избежать заторов на пути между городами.

Вчера Госавтоинспекция полностью закрыла движение для всех видов транспорта на 76-м километре трассы "Серов - Североуральск - Ивдель" из-за затопления дороги. Объехать этот участок было невозможно.

Сообщалось, что из-за паводка на севере Свердловской области медики внедрили необычную схему перевозки пациентов через затопленный участок трассы Североуральск - Серов. Поскольку обычные машины не могут преодолеть 600 метров воды, автомобиль скорой помощи переправляют через зону подтопления на мощном КАМАЗе.