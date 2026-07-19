Минпросвещения меняет правила Всероссийской олимпиады школьников

Власти также ужесточают контроль за честностью соревнований. Теперь школьник не сможет сдать олимпиаду по одному предмету дважды, переезжая из одного региона в другой ради лучшего балла. Правила запрещают использовать любые гаджеты и микронаушники на всех этапах, включая самые первые. Если ученика поймают со шпаргалкой или телефоном, его выгонят с олимпиады по всем предметам сразу до конца учебного года. Кроме того, центральная комиссия получит больше власти: регионы будут обязаны принимать результаты ее перепроверок. Сейчас проект находится на обсуждении, после которого специалисты решат, в каком виде утвердить эти поправки.

Министерство просвещения подготовило проект новых правил для Всероссийской олимпиады школьников. Главные изменения вступят в силу в сентябре 2026 года. Ведомство планирует отменить "автопроход" для лидеров прошлых сезонов. С осени 2027 года победители и призеры потеряют право пропускать начальные туры. Им придется начинать состязания со школьного этапа наравне со всеми. В министерстве объясняют это тем, что участники должны подтверждать свои знания и право на льготы в честной борьбе каждый год, а не пользоваться старыми достижениями, пишет РИА Новости.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил президенту о рекордных результатах ЕГЭ 2026 года: половина выпускников набрала более 70 баллов, а средние показатели по математике, физике и биологии заметно выросли. В этом году зафиксированы уникальные личные достижения - впервые в истории появился участник с 500 баллами, а десятки школьников набрали по 300 и 400 баллов.