Кровля не выдержала: врачи спасают перинатальный центр в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском зафиксировали серьезные коммунальные проблемы в местном перинатальном центре. Мощные осадки привели к тому, что крыша медицинского учреждения начала протекать, создав угрозу для нормальной работы отделений. Уже завтра на место происшествия прибудет специальная комиссия, в состав которой войдут представители областного Министерства здравоохранения и технические специалисты. Экспертам предстоит внимательно осмотреть здание, чтобы понять реальный масштаб повреждений и определить фронт восстановительных работ, сообщили Накануне.RU в Минздраве Свердловской области.

Параллельно с инженерами в центре начнут работать врачи-эпидемиологи. Их главная задача заключается в проверке санитарного состояния внутренних помещений. Специалисты должны выяснить, безопасно ли продолжать работу в здании и можно ли перенести родовые залы на нижние этажи, которые не пострадали от воды. Пока идет обследование и подготовка к ремонту, маршруты госпитализации для беременных женщин изменили. Всех рожениц из Каменска-Уральского сейчас принимают больницы Екатеринбурга, где созданы все необходимые условия.

Руководитель регионального Минздрава подчеркнула, что ситуация находится под личным контролем властей. Несмотря на погодные катаклизмы, качественная медицинская помощь гарантирована каждой пациентке в полном объеме.

Сообщалось, что Свердловские медики перешли на особый режим работы, чтобы спасать людей в условиях сильного паводка на севере региона. Из-за затопления трассы между Североуральском и Серовом врачи используют тяжелые КАМАЗы для перевозки машин скорой помощи через воду, после чего передают пациентов встречным бригадам.