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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сквозь воду и ливни: свердловская скорая помощь перешла на режим ЧС

Свердловские медики перешли на экстренный режим работы из-за паводка на севере области. На 76-м километре трассы Североуральск - Серов вода залила дорогу, и обычные машины скорой помощи не могут проехать участок длиной в 600 метров. Заместитель губернатора и министр здравоохранения Татьяна Савинова сообщила, что ведомство нашло выход, чтобы жители не остались без помощи.

Для перевозки пациентов через воду врачи используют мощный КАМАЗ. "Техничка" перетаскивает автомобиль скорой помощи с выключенным двигателем через затопленную зону. На другом берегу больного уже ждет вторая бригада медиков. Врачи уже проверили этот путь и подтвердили, что система работает четко. Обычно такие поездки в Серов требуются дважды в сутки, и медики полностью готовы к любым вызовам.

В Североуральске врачи уже доказали профессионализм в сложных условиях. Акушер-гинеколог и хирург успешно провели экстренное кесарево сечение местной жительнице. Чтобы обеспечить маме и новорожденному лучший уход, их отправили в Краснотурьинск на вертолете Центра медицины катастроф. Министр приняла решение использовать авиацию, так как пациентке необходимо наблюдение опытных специалистов перинатального центра. Также в ближайшее время в Североуральск приедет дополнительный врач-реаниматолог из областной больницы Екатеринбурга.

Сообщалось, что в девяти районах Свердловской области, включая Ирбит, Первоуральск и Кушву, власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за масштабного паводка. По данным МЧС, вода уже зашла в 65 населенных пунктов, где затопило почти 440 жилых домов и более двух тысяч садовых участков.

Теги: паводки, скорая, трасса


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