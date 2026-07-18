Ужин корреспондентов Белого дома с Трампом пройдет при усиленных мерах безопасности

Ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома с участием президента США Дональда Трампа пройдет при усиленных мерах безопасности. Это связано с попыткой покушения во время предыдущего ужина в апреле.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post, мероприятие запланировано на 24 июля и пройдет в гостинице Waldorf Astoria, ранее принадлежавшей Трампу. Организаторы не только заменят традиционные бумажные пропуска электронными, но и откажутся от большого светского приема. Кроме этого, для проверки посетителей привлекут охранную компанию.

В апреле на встрече Трампа с прессой произошла стрельба. Мужчина открыл огонь у входа в банкетный зал отеля Washington Hilton, пострадал один сотрудник Секретной службы.

Стрелявший был задержан, им оказался 31-летний учитель Коул Аллен из Калифорнии. Сам он заявил, что его целью был не президент США.

В дальнейшем Аллен не признал себя виновным. Он отверг все пункты обвинения, предъявленного прокуратурой.