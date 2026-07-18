На Урале тысячи человек остались без воды из-за коммунальной аварии

Прокуратура начала проверку в связи с приостановлением водоснабжения в уральском городе Арамиль.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 18 июля, в результате аварийного отключения насосного оборудования скважины оказалась приостановлена подача холодной воды в 11 многоквартирных домов, в которых проживают порядка 3 тысяч человек, а также в один детский сад.

Работы по восстановлению водоснабжения ведутся АО "Водоканал". На место коммунальной аварии выехал Сысертский межрайонный прокурор Николай Прищепа. Проводится проверка.

Напомним, что накануне без холодной воды остались уральские села Патруши и Бородулино в Сысертcком районе. Был введен режим ЧС.