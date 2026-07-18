В Ставропольском крае посетители базы отдыха массово заболели кишечной инфекцией

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания людей на базе отдыха.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, посетители одного из гостиничных комплексов, расположенных на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого, массово обратились в медучреждения с признаками кишечной инфекции. По предварительным данным, в настоящее время за помощью обратились 80 человек, в том числе 21 несовершеннолетний. Шестерым потребовалась госпитализация.

Следователями СК России совместно с Роспотребнадзором проведен осмотр пищеблока гостиничного комплекса, в ходе которого были изъяты образцы. Предварительно, причиной массового заболевания стал возбудитель сальмонеллеза, выявленный в продуктах, прошедших кулинарную обработку на базе отдыха.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Для установления источника заражения и механизма передачи возбудителя уже назначены лабораторные экспертизы. Деятельность гостиничного комплекса приостановлена.