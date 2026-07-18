ЦИК России заверила списки кандидатов в депутаты Госдумы от 11 партий

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России заверила списки кандидатов в депутаты Госдумы от всех партий, решивших участвовать в выборах. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"У нас полностью завершился этап заверения партийных списков. Все представленные 11 партиями списки мы с вами заверили", - заявила Памфилова на заседании в субботу.

Как напоминает РИА Новости, ранее глава Центризбиркома отмечала, что участие в выборах депутатов Госдумы в 2026 году примут не более 11 партий.

Голосование запланировано на 20 сентября. Сообщалось, что депутаты Госдумы получат ежегодные премии досрочно – в начале сентября, перед выборами нового созыва.