Семь пострадавших при атаке БПЛА в Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии

Семеро пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава региона Евгений Первышов.

Как рассказал губернатор в своем канале, он посетил пострадавших в результате террористической атаки на склад Wildberries в Котовске. Они размещены в областной больнице Тамбова.

"На данный момент из 25 пострадавших трое были осмотрены и отпущены домой. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро – в тяжелом состоянии. Среди пострадавших не только жители Тамбовской области", - уточнил Первышов.

По его словам, врачи оказывают всю необходимую помощь. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил направить в регион бригады Центра медицины катастроф. Губернатор добавил, что держит ситуацию на контроле.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовные дела о терактах после атак на логистические центры в Котовске и Электростали.