ФИФА не будет переносить финальный матч чемпионата мира из-за смога

Международная федерация футбола (ФИФА) не планирует переносить финальный матч чемпионата мира, несмотря на смог от лесных пожаров в Канаде.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg, для мониторинга ситуации специалисты Национальной метеорологической службы работают в командном центре ФИФА в Майами. По данным синоптиков Центра прогнозирования погоды США, хотя задымление в регионе может усилиться в субботу, к воскресенью большая часть смога уже рассеется.

Финальная игра между сборными Испании и Аргентины пройдет в это воскресенье, 19 июля, и должна стартовать по расписанию – в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира в седьмой раз в своей истории.