Бастрыкину доложат о расследовании обрушения потолка в детсаду на Урале

Главе Следственного комитета России доложат о расследовании происшествия в одном из детсадов на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из социальных сетей стало известно об обрушении потолочного покрытия в детском саду Камышловского городского округа. Утверждалось, что не было принято должных мер для безопасности детей, а саму ситуацию попытались не предавать огласке.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались Бастрыкину на бездействие местной УК. Глава ведомства отреагировал на обращение.