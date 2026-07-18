Бастрыкину доложат о расследовании обрушения потолка в детсаду на Урале
Главе Следственного комитета России доложат о расследовании происшествия в одном из детсадов на Среднем Урале.
Как сообщили Накануне.RU в СКР, из социальных сетей стало известно об обрушении потолочного покрытия в детском саду Камышловского городского округа. Утверждалось, что не было принято должных мер для безопасности детей, а саму ситуацию попытались не предавать огласке.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.
Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались Бастрыкину на бездействие местной УК. Глава ведомства отреагировал на обращение.