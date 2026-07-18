В Московской области произошло возгорание на территории нефтебазы после атаки БПЛА

Минувшей ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Как рассказал он в своем канале, наиболее серьезные последствия в Богородском городском округе, где в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. На месте продолжают работать пожарные, МЧС и оперативные службы.

"В целях безопасности был эвакуирован родильный дом, расположенный рядом с местом происшествия. Все пациенты и персонал оперативно переведены в другие медицинские учреждения. Женщины, которым требовалась специализированная помощь, направлены в профильные стационары Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также эвакуированы жители многоквартирного дома на улице Радченко", - сообщил Воробьев.

По его данным, есть пострадавшие: по предварительной информации, помощь потребовалась 26 взрослым.

"Двое пострадали в Ногинске. Еще 24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - добавил губернатор.

Он уточнил, что всего за ночь на территории Московской области силами ПВО было сбито 48 беспилотников.