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Фото: Накануне.RU

МИД РФ заявил протест из-за сноса памятника советским воинам в Эстонии

В Эстонии в деревне Йыгевесте Валгаского уезда разрушен памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, освобождавших Эстонию от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Судьба останков воинов-освободителей неизвестна — данных об их эксгумации и месте перезахоронения в публичном доступе нет, сообщили Накануне.RU в МИД России.

В связи с этим Россия заявила решительный протест временному поверенному в делах Эстонии в России М. Юхтеги.

Йыгевесте — хорошо известное место в Эстонии. С 1823 года здесь стоит мавзолей генерал-фельдмаршала Барклая де Толли — полководца, командовавшего русской армией при Бородине. В 1944 году на берегу реки Вяйке-Эмайыги отдали свои жизни за свободу Эстонии почти 800 красноармейцев. Они были захоронены в братской могиле в нескольких метрах от усыпальницы де Толли. Ещё в советское время подчёркивалась преемственность поколений героев, освобождавших Россию и Эстонию от вражеских полчищ.

В МИД России отметили, что официальный Таллин не скрывает сочувствия к эстонцам, добровольно вступившим в подразделения «Ваффен-СС», которые отличались особой жестокостью к мирному населению на оккупированных территориях. В современной Эстонии они почитаются «как борцы за национальную независимость».

В такой атмосфере борьба с советским мемориальным наследием стала ключевой идеологической задачей эстонского правящего режима. В 2022 году по приказу бывшей премьер-министра К. Каллас была сформирована рабочая группа Госканцелярии, которая каталогизировала 322 советских памятника на территории Эстонии. 244 из них были рекомендованы к сносу или замене. Всего к настоящему моменту в стране уничтожены порядка двухсот мемориалов советского периода.

Россия решительно осуждает очередное нарушение Таллином своих обязательств по международному гуманитарному праву, закрепляющему порядок обращения с телами погибших и воинскими захоронениями, а также неонацистские проявления в Эстонии и продолжит всеми имеющимися средствами дипломатии изобличать их перед мировой общественностью.

Теги: МИД РФ, памятник, протест


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