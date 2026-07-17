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Фото: Накануне.RU

ВТБ примет участие в новой программе Корпорации МСП и Банка России по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса

Предприниматели смогут привлечь финансирование на пополнение оборотных средств по ставке не выше «Ключевая ставка плюс 3%».

«Сегодня доступ к финансированию для многих компаний является ключевым условием сохранения устойчивости бизнеса. ВТБ готов обеспечивать клиентов льготным финансированием текущей деятельности. Рассчитываем, что до конца года сможем предоставить бизнесу порядка 25 млрд рублей в рамках новой программы Корпорации МСП. Это позволит предприятиям реализовать новые контракты, поддержать деловую активность в текущих экономических условиях», — отметил Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

Новый инструмент льготного кредитования запускается Корпорацией МСП в координации с Минэкономразвития России и Банком России на основе механизма Программы стимулирования кредитования субъектов МСП с совокупным лимитом 150 млрд руб. Программа распространяется на новые кредитные сделки, заключенные после утверждения ее условий. Получить льготное финансирование сроком до 1 года смогут компании из приоритетных отраслей, малые технологические предприятия, участники региональных программ повышения производительности труда, а также заемщики из регионов со средним уровнем реагирования вне зависимости от отрасли. Размер льготного оборотного финансирования одного заемщика в рамках нового направления — до 500 млн рублей, при этом общий объем сделок одного заемщика в рамках всех направлений программы стимулирования кредитования не может превышать 2 млрд рублей.

Теги: втб, кредит, льготный, мсп, цб


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