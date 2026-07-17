Режимы ЧС из-за паводка ввели в девяти муниципалитетах Свердловской области

Режим ЧС из-за паводка введен в девяти муниципальных образованиях Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального МЧС.

Режим действует в Кушвинском муниципальном округе, Нижнесергинском муниципальном районе, в Горноуральском, Первоуральске, Староуткинске, Ирбитском муниципальном округе, в Камышловском муниципальном районе, Талицком муниципальном округе и в городе Ирбит.

В настоящий момент в зоне подтопления остаются 439 частных жилых домов и более двух тысяч приусадебных участков в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов.

93 человека, в том числе 32 ребенка размещены в ПВР.