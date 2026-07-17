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Экономика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов побывал в фермерском хозяйстве Камызякского района и оценил ход уборочной кампании

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов посетил крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) Салима Каримова в Камызякском районе. В ходе рабочей поездки спикер регионального парламента, а также депутат Думы Астраханской области Андрей Маркин и глава района Михаил Черкасов ознакомились с ходом уборочной кампании и обсудили с аграрием вопросы государственной поддержки.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Крестьянско-фермерское хозяйство было организовано в июне 2021 года. Предприниматель успешно ввел в оборот заброшенные земельные доли: на правах собственности КФХ принадлежит 45 гектаров орошаемых площадей, еще 215 гектаров находятся в аренде. Для обеспечения производственных мощностей на участки подведена линия электропередачи.

Основным видом экономической деятельности хозяйства является выращивание овощных культур. В текущем году общая посевная площадь составляет 260 гектаров. Структура посадок распределена следующим образом: перец — 70 га; баклажаны — 70 га; кабачки — 70 га; картофель — 50 га.

Для получения стабильно высокого урожая хозяйство использует различные сорта овощной продукции. Посевные площади разделены на квадраты для высадки разных сортов.

«Мы планируем собрать с гектара порядка ста тонн кабачков, от 65 до 80 тонн перца и баклажанов, а также от 30 до 45 тонн картофеля», — рассказал глава КФХ Салим Каримов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам государственной поддержки сельского хозяйства. Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов уточнил у фермера, насколько эффективными оказались принятые меры.

Салим Каримов пояснил, что в рамках господдержки в 2022 году ему было предоставлено более 8 миллионов рублей. На эти средства была проведена масштабная модернизация парка сельхозтехники: приобретены два трактора и различное навесное оборудование (плуг, борона и другие агрегаты), необходимые для качественного ведения полевых работ.

«Государственная поддержка позволила нам эффективнее развивать производство. Новая техника значительно сократила сроки проведения сельскохозяйственных работ и повысила их качество», — подчеркнул глава хозяйства.

По словам фермера, проблемы с реализацией продукции отсутствуют: выращенные овощи пользуются большим спросом у перерабатывающих компаний Астраханской области. Кроме того, благодаря содействию министерства сельского хозяйства Астраханской области решен вопрос обеспечения предприятия необходимым дизельным топливом и бензином.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Астраханская область традиционно является всероссийским огородом. Успешные КФХ — это основа продовольственной безопасности нашего региона и всей страны. Важно, что фермер, получая государственную поддержку, прилагает максимум усилий для развития своего хозяйства, реализуя различные варианты повышения эффективности производства. Отрадно, что возрождается также хорошая традиция вовлечения в труд на земле молодых людей. На поле этого КФХ успешно подрабатывают студенты высших учебных заведений региона», — резюмировал итоги визита Игорь Мартынов.

Председатель Думы пожелал главе крестьянско-фермерского хозяйства благоприятных погодных условий, отсутствия потерь при уборке и реализации всего запланированного объема урожая.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, уборка урожая


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