Банки обяжут честно рассказывать об условиях переводов и платежей

Совет Федерации одобрил закон, который заставляет банки подробно объяснять клиентам условия перевода денег. Теперь кредитные организации обязаны раскрывать все детали обслуживания. Это касается работы через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, а также правил использования банковских карт и других электронных средств платежа. Новые правила не затронут только электронные кошельки, которые люди используют для перевода электронных денег, пишет ТАСС.

Банки будут размещать эту информацию на своих официальных сайтах и в отделениях, где принимают посетителей. Закон устанавливает, что специальные стандарты деятельности определят точный порядок, форму и сроки публикации этих данных. Благодаря таким мерам клиенты смогут заранее узнать о комиссиях и правилах проведения операций, что защитит их от неожиданных трат при использовании банковских сервисов.