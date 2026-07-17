Отца из Камышлова посадили на 10 суток за угрозы полицейскому домкратом

Жителя Камышлова арестовали на 10 суток за угрозы в сторону правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

15 июля в дежурную часть позвонила гражданка, сообщившая о сильно пьяной паре родителей, которые чуть не уронили 6-7-месячного ребенка. При этом, мужчина с женщиной продолжали распивать алкоголь, даже идя по улице. На адрес семьи выехали полицейские вместе с инспектором по делам несовершеннолетних. Увидев состояние родителей, было решено изъять ребенка из семьи.

Полицейский передал несовершеннолетнего инспектору ПДН, что не понравилось отцу – Ивану Кузнецову, который выбежал на улице, стал громко кричать, материться, размахивать руками и прыгать на патрульный автомобиль. В какой-то момент он подошел к своей машине, достал домкрат и стал им размахивать. Буйного уральца пришлось задержать и доставить в отдел.

На мужчину был составлен протокол об административном правонарушении за совершение мелкого хулиганства. В суде он признал свою вину, раскаялся и признался, что хотел припугнуть сотрудников полиции, чтобы те не забирали ребенка.

Выслушав всех участников дела, суд признал Ивана Кузнецова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ. Мужчине назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток. Постановление суда подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.